Sagen skulle egentlig være afgjort i marts, men den måtte udskydes, fordi et vidne ikke var mødt.

Det gjorde vidnet i stedet tirsdag, og her kunne en ung mand berette om, at mange beboere i området i 2020 fik ridset deres biler.

Det havde han også selv oplevet, og han installerede derfor et såkaldt dashcam i bilen, der kan optage video.

- Det monterede jeg selv i frustration over, at det her blev ved med at ske, sagde han.

Det er anklagemyndighedens opfattelse, at man på videoen, der også blev afspillet i retten, kan se den 38-årige forsker gå meget tæt på bilen ad to omgange for derefter at gå ind i sin egen opgang, der også ligger på Østerbro.

Flere videoer blev fremlagt i retten, og de skulle være med til at bevise, at den 38-årige stod bag ridserne. Også kvitteringer fra madspilds-appen Too Good To Go skulle vise mandens færden omkring gerningsstederne.

Men domsmandsretten fandt det altså ikke bevist, at den 38-årige forsker stod bag ridserne og frifandt ham. En af dommerne mente, at manden kunne dømmes for ét af forholdene, men ellers var der enighed blandt dommerne.

Anne Moe gik i sagen efter en betinget fængselsstraf på 20-30 dage. Hun vil nu læse dommen igennem, inden det afgøres, om den skal ankes til landsretten.