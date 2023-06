Et sommerhus og en garage er beskadiget efter brand på Rømø

Men politiet kan se skader på et sommerhus og en garage ved et andet sommerhus. Derudover er et naturområde berørt af branden.

Branden opstod i området Regnspoven på Rømø.

- Men på grund af røgen var det ikke muligt at danne sig et fuldt overblik over, hvorvidt yderligere bygninger var påvirket, skriver politiet på Twitter.

Syd- og Sønderjyllands Politi forventer, at brandfolk skal arbejde på stedet nogle timer endnu.

Politiet skriver ikke, hvad man formoder er årsagen til branden.