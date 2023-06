Brand i sommerhusområde på Rømø er under kontrol

Ifølge politiet har der været flere brande i et område på omkring 250 meter i diameter. Brandene brød ud i området Regnspoven.

- Alle brande vurderes lige nu at være udspringere af en brand, der på grund af ekstrem tørke, vind og tæt bevoksning, meget hastigt har bredt sig og antændt flere brande inden for området, skriver politiet.

Politiet har haft svært ved at danne sig et overblik over skaderne grundet røg.

Men politiet kan se skader på et sommerhus og en garage ved et andet sommerhus. Derudover er et naturområde berørt af branden.