Somalisk pige blev tvunget i lejr - kræver myndigheder dømt for svigt

Det er advokat Jonas Christoffersen, der tidligere har været direktør i Institut for Menneskerettigheder, som fører sagen.

- Vi mener, at Aarhus Kommune har et ansvar, fordi de ignorerede konkrete advarsler fra Amal om, at hendes forældre ville sende hende i en genopdragelseslejr, og Udenrigsministeriet har et ansvar, fordi det ikke reagerede effektivt og iværksatte de tiltag, man kan forvente, da hun flygtede fra lejren og bad om hjælp til at komme hjem, siger han i pressemeddelelsen.

Tænketanken Justitia sammenligner myndighedernes optræden med Tøndersagen, hvor en pige i lang tid blev udsat for seksuelle overgreb.