Erik Hansen skriver videre, at der torsdag lokalt er mulighed for enkelte byger.

Et lavtryk over Polen kan fra fredag og hen over weekenden give perioder med lidt skyer og mulighed for lokale byger.

- Bygerne kan være med torden, men vil sandsynligvis kun kaste regn i signifikante mængder af sig på Bornholm. På grund af skyerne får den østlige del af landet knap så høje temperaturer.

Som prognoserne ser ud tirsdag, vil varslet formentlig blive forlænget til mandag også, afslutter meteorologen.

En hedebølge er ifølge det meteorologiske institut, når gennemsnittet af dagens højeste temperaturer er over 28 grader tre dage i træk.

- Det er med andre ord, når det er rigtig, rigtig varmt i en længere periode, noterer DMI.