Som ven var han hjælpsom, og som kæreste var han til at begynde med »svigermors drøm«, inden han udviklede sig til noget ganske andet.

På retsagens femte dag i sagen om den 22-årige Mia Skadhauge Stevns død i februar 2022 satte en række omdiskuterede vidner ord på den 37-årige elektriker, som sidder tiltalt for at have voldtaget, dræbt og parteret kvinden.