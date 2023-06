7600 Skjern-borgere får midlertidig regionsklinik efter lægekonkurs

Siden konkursen har de ansatte i Dit Lægehus Skjern været hjemsendt. Ifølge klinikkens hjemmeside drejer det sig om 28 personer.

Ifølge TV Midtvest fremgår det af dokumenter fra skifteretten, at lægehusets konkurs blandt andet bunder i en syv millioner kroner stor gæld til Skjern Bank.

- Konkurser på dette område er heldigvis ikke hverdagskost, og derfor har det krævet tæt og godt samarbejde at finde frem til en løsning. Det har vi haft, siger direktør i Skjern Bank Per Munck i regionens pressemeddelelse.

På Facebook-siden for Dit Lægehus Skjern lagde lægen bag klinikken en forklaring op 6. juni:

- Som allerede nævnt i forskellige medier har jeg været nødt til at begære klinikkerne konkurs, da gæld fra corona-tiden samt et vedvarende underskud i klinikken i Holstebro er blevet for tungt for den daglige drift.