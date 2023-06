Eventyreren jagter stadig nye oplevelser

Den beslutning har blandt andet resulteret i en masse rejser. Til Grønland, motorcykelture gennem Sydamerika, langs den gamle handelsrute Silkevejen, fra Horsens gennem Rusland via Sibirien til Stillehavet og fra Grønland til Alaska i kajak.

»Fordelen ved at rejse alene og på motorcykel er, at du kan køre og stoppe alle steder. Det gør, at man kommer ud i nogle afkroge, som ikke mange ellers kommer ud i,« siger han.

John Andersen har aldrig fortrudt en af sine rejser. For han har altid fået noget positivt ud af det.

Men han ved godt, hvilken rejse der har været den mest mindeværdige.

»Jeg rejste rundt alene med min søn på to år og fire måneder i Sydgrønland i to og en halv måned. Der blev jeg meget klog på børn og de små sjæles måde at reagere på,« siger han.