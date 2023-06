Han dykker dybt i stemmerne bag magten

»Tidligere blev vi jo set ned på af Aarhus (Universitet, red.) og andre steder, men sådan er det ikke nu,« siger Kasper Møller Hansen.

En markant stemme

Ud over at undervise studerende bruger Kasper Møller Hansen en del tid på medierne, og i dag er han blevet en markant stemme i den offentlige debat både før, under og efter folketings- og kommunalvalg.

»Jeg synes altid, at det har været fascinerende at skulle fortælle på 30 sekunder, hvad man har brugt et helt år på at lave,« fortæller han, som også ser en form for samfundstjeneste i sin virke.

»Jeg synes også, at man som forsker har en pligt til det. Hvis jeg ikke fortæller nogen, hvad jeg laver, kunne jeg jo lige så godt lade være,« siger han.