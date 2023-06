Livets vej har bragt hende bispeembedet

Med lykke over den vej, livet har taget hende, har Marianne Christiansen også svært ved at vælge én glæde over en anden.

»Jo ældre man bliver, jo mere vender man også tilbage til den glæde, som det er at være til. At kunne opleve naturen, trække vejret, have sin krop. Alt det der,« siger hun.

Der er dog én ting, som hun finder mere glæde i end andet: hendes seks børn.

»Det er klart, at mine børns tilstedeværelse i verden fylder rigtig meget for mig,« siger hun.

Hendes børn er mellem 23 og 37 år. Marianne Christiansen er fraskilt. Fødselsdagen skal fejres med en familiefest om lørdagen og på selve dagen skal hun i kirke.

Marianne Christiansen kalder det herligt at fylde 60 år, og for hende er hver eneste dag en gave, fortæller hun.

»Der er ikke noget, jeg skal nå. Jeg har fået så meget. Der er noget, jeg gerne vil give, fordi jeg synes, at jeg har fået så meget. Tilværelsen i sig selv er et mål og en gave,« siger hun.