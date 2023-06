12/06/2023 KL. 17:00

For abonnenter

23-årig mand forklarede politiet, at han tog til Field's for at redde folk

Mandag fik offentligheden et indblik i de tanker, som den tiltalte i Field's-sagen havde noteret inden skyderiet: »Jeg sagde til lægen for en uge siden, at jeg ser mig selv som massemorder.«