13/06/2023 KL. 14:30

Jordbæravlere er pressede af tørken: »Katastrofen er under opsejling«

Mens mange nyder de solrige dage, begynder nervøsiteten at melde sig hos landmænd og frugtavlere. Ved Jordbærgården i Smørum oplever de en sæson, der går ud over nogen anden, de har oplevet, siden de begyndte at dyrke jordbær for 23 år siden.