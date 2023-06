Tørken fortsætter til midt på ugen og så kan der komme byger

- Vejrudviklingen er ret sikker frem til og med onsdag, men derefter er det mere usikkert hvor mange byger der kommer, og hvor kraftige de bliver, lyder det dog på vejrtjenestens hjemmeside.

I weekenden nåede det landsdækkende tørkeindeks op på 10,0 og dermed det højeste niveau på skalaen.

Så højt har det ikke været siden den historisk varme sommer i 2018, hvor det landsdækkende tørkeindeks ramte 10,0 i juli måned.

I 2018 nåede indekset op på 9,8 i juni måned. Dermed har Danmark ramt toppen af tørkeindekset tidligere i 2023 sammenlignet med 2018.

Tørkeindekset har en skala fra 1 til 10, og det angiver risikoen for tørke i Danmark.

Når niveauet rammer det ildrøde 10-niveau, er det et udtryk for, at der er ”høj risiko for tørke ”.