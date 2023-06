Overgravet kabel og strejkende personale har medført aflyste tog

Det skyldes, at det eneste tog fra Aarhus H nu er InterCity Lyn, og fra Fredericia er det eneste tog InterCity.

Mellem Horsens og Fredericia er der indsat togbusser med stop i Hedensted, Brejning og Børkop.

Banedanmark er i gang med at udbedre fejlen, men oplyser, at de endnu ikke har en ingen prognose for, hvornår der igen begynder at køre tog på strækningen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra DSB.