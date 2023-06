Beredskaber forbereder sig på knastør tid og overvejer forbud

- Jeg tror desværre, at vi kommer til at opleve, at der bliver behov for at justere på brandfaren ved også at regulere i folks brug af åben ild, siger Bjarne Nigaard.

Værst ser det i øjeblikket ud steder såsom Sjælland og i hovedstadsområdet, hvor brandfaren også ventes at stige i løbet af mandagen.

Det er dog op til de kommunale beredskaber at beslutte, om der bliver behov for at indføre afbrændingsforbud i en eller anden form.

Derfor holder man løbende nøje øje med udviklingen - dag for dag og time for time, siger Bjarne Nigaard.

- Brandfaren skal altid vurderes konkret og lokalt. For selv om brandfaren generelt er høj i Danmark, er der forskel på, om man befinder sig inde i en tætbebygget by eller ude på landet i en plantage eller i nærheden af en nåleskov.

- Der er selvfølgelig forskelle. Og det er de forskelle, man netop lokalt sidder og vurdere på for at finde ud af, hvad der er behov for at gøre, siger han.