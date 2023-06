Politiet efterlyser 12-årig pige på Stevns

En 12-årig pige ved navn Ragna efterlyses lørdag eftermiddag af Midt- og Vestsjællands Politi.

Det skriver politikredsen på Twitter og i en pressemeddelelse.

Pigen gik natten til lørdag fra familiens hjem i Store Heddinge på Stevns.

- Vi har ikke på nuværende tidspunkt grund til at tro, at der er sket en forbrydelse, men vi vil gerne have hende hurtigt hjem til familien igen, siger vicepolitiinspektør Kim Løvkvist i pressemeddelelsen.