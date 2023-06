»Manden så ud, som om han sov. Han var helt væk. Pludselig kan jeg se i bakspejlet, at han kørte frontalt ind i en parkeret bil på højre side af vejen. Derpå ændrede hans bil retning og havde med god fart kurs mod de modkørende biler i den modsatte vejbane,« siger Jonathan Irving til Sjællandske Nyheder.

Derfor tog Jonathan Irving en hurtig beslutning. Han lagde sig ud foran varevognen, satte farten ned og fungerede som bremseklods for det løbske fartøj.

Men her stoppede Jonathan Irvings redningsaktion ikke. Han sprang ud af bilen og kunne se, at fører af varevognen havde det skidt. Sammen med andre tililende vidner gik de i gang med hjertemassage på, hvad der viste sig at være en 69-årig mand.