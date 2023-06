Fortsat manglende regn vil resultere i dyrere løg og kartofler

- Indirekte vil der også være en effekt i form af, at foder vil blive dyrere. Det går ud over mælkeprisen og kødprisen, som vil stige for forbrugerne, siger Klaus Kaiser.

Det er endnu for tidligt at spå om, hvor meget priserne vil stige for forbrugerne. Men en alvorlig tørke kan medføre ”kraftige prisstigninger”, mener han.

I 2018, hvor sommeren var ualmindelig tør og varm, steg prisen på visse råvarer op til 100 procent ifølge Klaus Kaiser.

Det er dog kun en del af den stigning, der vil slå igennem for forbrugeren.

Men selv om en langvarig tørke vil betyde mindre udbytte for landmændene, forudser Klaus Kaiser ikke, at der vil mangle varer på hylderne i danske supermarkeder.