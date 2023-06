Historisk tørke kan koste dyrt for bornholmere

Bornholms Politi oplyser, at man tager situationen meget alvorligt, og at straffen for at overtræde forbuddet er en bøde på minimum 5000 kroner.

Satsen kan blive højere, men det kommer an på en konkret vurdering af, hvor stort et eventuelt skadesomfang er i den pågældende situation.

Hammeren vil falde første gang, lyder det fra politikredsen.

Forbuddet, der i første omgang vil strække sig to uger frem, betyder, at man ikke må afbrænde haveaffald, lave bål eller benytte enhver form for grill, hvor ”brændsel har en glødende effekt”.