Rasmus Paludan mister ikke kørekort i sag om overhaling

Der var rejst tiltale for i alt tre overhalinger, som politikeren foretog 17. juni 2020, men retten dømte ham kun for en.

Rasmus Paludan nægter sig skyldig. Han forklarede i april, da sagen først kom for retten, at han foretog overhalingerne, fordi han var bekymret for sin sikkerhed.

- Jeg mente, det var en sikkerhedsmæssigt tvivlsom situation, fordi det er meget nemt at angribe mig, hvis jeg er låst inde mellem en række biler med en stor sættevogn foran.

I det tilfælde, som han fredag blev dømt for, overhalede Rasmus Paludan to personbiler på en gang.