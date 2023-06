Livstid til to mænd for lejemord begået i København

I alt fem mænd har været tiltalt i sagen. Tre er blevet frifundet for drab og drabsforsøg. De har ligesom Sanwal Riaz Ahmad sagt, at de troede, at de deltog i en forberedelse af en hashforretning.

Svenskeren har forklaret, at han var kommet til København for at købe en pistol.

To af de mænd, der er frifundet for drab, er dømt for hash og skunk, hvilket de har indrømmet. Den ene håndterede 58 kilo hash, mens den anden lå inde med 600 gram.

Anklagemyndighedens påstand om, at nedskydningen var led i et opgør mellem to kriminelle grupper, er blevet afvist af retten.

Ifølge politiet blev den blodige begivenhed hævnet ved et skyderi dagen efter i en frisørsalon i Rødovre. Her mistede en 17-årig dreng med bulgarsk baggrund livet. I den sag er to mænd netop blevet tiltalt, har anklagemyndigheden fredag oplyst.