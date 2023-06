Forsikringsekspert: Åben ild udgør økonomisk risiko

- Tit er det en tanketorsk, og det vil være ord mod ord med forsikringsselskabet. Men man kan godt risikere at skulle i Ankenævnet for Forsikring eller i retten for at få vurderet, hvorvidt man har handlet groft uagtsomt eller ej.

Er man vurderet til at handle groft uagtsomt, vil man typisk ende med at stå for hele eller en del af regningen selv, lyder det.

Og det er ligegyldigt, hvilket forsikringsselskab man har.

- Langt de fleste selskaber har et forbehold eller undtagelse i forhold til grov uagtsomhed og forsætlige handlinger, siger Anne Garde Slothuus.

- Hvis du burde have indset, at din handlinger kunne medføre en skade, tangerer det hen mod grov uagtsomhed.

Særligt i de kommende to uger skal bornholmere være på vagt.