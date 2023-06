- For os er det ikke alarmerende kritisk lige nu, men vi ønsker at være på forkant. Jo mere tørt det bliver, jo mere kritisk er det, siger direktøren.

Han opfordrer borgerne i kommunen til at benytte vand, de ellers ville have smidt væk, til at vande med, lyder det.

Tørkeperioden, der indtil videre har varet omkring 17 dage, er den værste i mere end 20 år, skriver TV 2 Vejret.

Samtidig er der ingen tegn på, at der vil falde regn i løbet af den næste uge, hvorfor det kan ende med en hel måned uden en eneste dråbe regn fra oven.