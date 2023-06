Otte mænd sigtes for at franarre ældre en halv million kroner

I enkelte tilfælde har borgerne også udleveret andre værdigenstande, fordi de fik at vide, at banken ville opbevare dem i en bankboks. Det gælder for eksempel smykker og kontanter.

Fremgangsmåden for svindlen har stort set været den samme på Fyn. Her er fire personer anholdt for også at overtale borgere til at udlevere kort og møde op hos dem for at få kort og koder.

Det gælder også i kommunerne Herning og Holstebro, hvor Midt- og Vestjylland har anholdt en dreng på 17 år og en mand på 18 år for at stå bag svindlen.

Beløbene, som kvindernes menes at være blevet svindlet for, løber op i minimum 500.000 kroner for de tre politikredse.

Sagen kommer efter flere lignende sager, hvor ældre borgere er blevet svindlet for mange tusinde kroner.