Det var en voldsom dag i byretten i Aalborg, da den 37-årige mand, som er tiltalt for at have voldtaget, dræbt og parteret den 22-årige Mia Skadhauge Stevn, forklarede, hvordan han skilte sig af med liget af den unge kvinde.

På tilhørerpladserne lød der hyppige snøft, og retsbetjenten omdelte kleenex, mens manden blev udspurgt om de skæbnesvangre timer.