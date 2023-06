Tørke sender beredskab ud til dobbelt så mange naturbrande

Beredskabsenheder rundt i landet rykker i øjeblikket ud til omkring dobbelt så mange naturbrande som normalt i juni.

Det skyldes tørke, fortæller Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber.

- Den lange periode med tørke og varmt vejr betyder, at brandfaren er klart stigende. Desværre kan vi heller ikke udelukke, at vi må gå ind og regulere folks mulighed for at bruge åben ild, hvis det fortsætter, siger han.