I den trykte udgave af den prestigefulde bog optræder 8267 nulevende personer. Den digitale version rummer omkring 30.000 personer, der har været optaget i Kraks Blå Bog gennem tiden.

Hvem der bliver udvalgt til at indgå i opslagsværket, findes der ikke en formel på.

- Man bliver vurderet på baggrund af sine meritter og ikke sit ophav. Det har været et princip, lige siden den første udgave udkom i 1910, siger hun og forklarer videre.

- Kriteriet er, at man udmærker sig, at man arbejder passioneret og vedholdende inden for sit felt, at man nyder anerkendelse blandt sine fagfæller, og at man sætter et aftryk, siger hun.

Af de 95 nye navne i Kraks Blå bog er journalist og gårdejer Kjeld Hansen, som er født i 1947, alderspræsident.