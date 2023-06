Mere end 100 biler har flade dæk på Frederiksberg efter hærværk

Der er en vis sandsynlighed for, at et stort antal borgere på Frederiksberg har haft sværere end normalt ved at komme på arbejde onsdag morgen.

Luften er nemlig blevet lukket ud af dækkene på mere end 100 biler.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

- Vi er til stede på Frederiksberg - blandt andet på Egernvej og Solsortvej, hvor mange biler har fået lukket luften ud af dækkene, skriver politiet.