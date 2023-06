25/06/2023 KL. 12:30

Du ved ikke, hvad Jodel, F3 eller BeReal er. Men det ved dine børn

Danske børn og unge bruger hver dag flere timer på sociale medier – og voksne taler for tiden en del om, hvor skidt det er. Men hvad er det egentlig for nogle sociale medier, som de unge bruger – og hvordan bruger de dem? Og hvilke sociale medier skal de passe på? Læs med og bliv i stand til at tale med om sociale medier.