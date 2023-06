- Vi arbejder intenst på at sikre borgerne i Skjern lokal lægehjælp. Både de kommende dage og på længere sigt.

- Så snart vi ved mere, informerer vi på regionens hjemmeside og skriver direkte til alle berørte borgere, lyder det i pressemeddelelsen.

Berørte borgere får direkte besked om deres fremtidige lægetilbud via digital post. Er man fritaget for digital post, får man et brev.

Lægehusets ansatte er sendt hjem, skriver TV Midtvest. Ifølge klinikkens hjemmeside drejer det sig om en stab på 28 personer.