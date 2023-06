Da Folketinget efter mange års diskussioner og diverse tiltag i 1987 omsider vedtog loven om etablering af en fast forbindelse over Storebælt, blev projektet mødt med markant modstand.

Men ved udgangen af maj 2023 viste en opgørelse, at intet mindre end 262.833.060 motorkøretøjer har passeret broen, siden dronning Margrethe indviede motortrafikforbindelsen for 25 år siden. Alene i maj krydsede 1.247.920 bilister bæltet, og det estimeres, at over 36.000 køretøjer benytter broforbindelsen dagligt.