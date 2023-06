Søndag den 11. juni blev det alvor for ”Knud Rasmussen”. I flere dage var Forsvarets inspektionsskib på stand by. Fire danske ministre, alle medlemmer af regeringens sikkerhedsudvalg, er alt andet lige et særsyn i Nuuk. Noget kunne gå galt, og ”Knud Rasmussen” skulle holdes klar. Tilfældet ville, at skibet kom i aktion omkring det sted, hvor besætningen onsdag formiddag havde vinket til smilende ministerielle embedsmænd, som var sat i gang med at fange deres egen frokost.