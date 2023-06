To er bragt til hospital efter melding om knivstik på Amager

Københavns Politi fik mandag aften klokken 21.38 en anmeldelse om knivstikkeri ved Amager Strand.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Stefan Ladeby.

Vagtchefen oplyser, at der er to ofre, der er bragt til Rigshospitalet. Han kan hverken be- eller afkræfte, at de to er stukket med kniv.

Tilstanden på de to kan han heller ikke oplyse.