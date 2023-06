»Lægerne siger, at jeg skal tage mig sammen og komme i gang med at motionere. Mit blodtryk er for højt,« siger Kim Strøm.

Han er it-konsulent og en af 40 medarbejdere fra energikoncernen Ewii, der har meldt sig til virksomhedens tilbud om crossfit-træning. En times træning hver torsdag i juni.

Han lægger ikke skjul på, at han trænger til det.