Og som en konsulentforretning, der rådgiver danske virksomheder til, hvordan de kan blive mere bæredygtige, er tiltaget en del af missionen om også at skabe en bæredygtig arbejdsplads for virksomhedens ansatte. I dag har SustainX 23 medarbejdere, der slukker for arbejdscomputeren torsdag eftermiddag og først tænder den igen mandag morgen.

Det betyder, at medarbejderne er gået fra 37 timer til 30 timer om ugen, men med samme løn som før.

»Helt lavpraktisk tror vi på, at mennesker i balance arbejder bedre. Og mennesker i balance arbejder ikke 60 timer om ugen, det tror jeg simpelthen ikke på,« siger Kristian Danielsen.