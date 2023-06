Fars dag vinder frem - mors dag er fortsat den største

- Der er det typisk sådan, at man vil anerkende, at mor gør en særlig indsats i hjemmet.

- Når vi kigger på statistikkerne over, hvordan husarbejdet er fordelt, kan vi se, at det stadigvæk i høj grad er moren, som foretager det meste af arbejdet i hjemmet.

Men fars dag er ved at vinde frem, mener Caroline Nyvang. Og det har erhvervslivet medvirket til.

Blandt andet er en del butikker begyndt med at sælge specialøl i anledning af fars dag.

- Erhvervslivet og de kommercielle interesser har set en klar mulighed i det (fars dag, red.), men jeg tror ikke, at der i befolkningen er en særlig behov for at fejre far - endnu, i hvert fald, siger seniorforskeren.

Ifølge Nationalmuseet blev mors dag for første gang markeret i Danmark i 1929. Fars dag kom til landet seks år senere.