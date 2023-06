Gps-mærket ulv foretrækker natur og undgår mennesker

- Vi skal være meget forsigtige med at generalisere til, at det er sådan alle ulve i Danmark vil opføre sig. Det kræver flere ulve, før vi kan trække den type konklusioner, siger professoren.

Ulven er født på det militære øvelsesterræn Borris Hede øst for Skjern. Her befandt den sig størstedelen af tiden. 21 procent af tiden befandt den sig i skov, mens den brugte fem procent af sin tid på landbrugsarealer.

Den bevægede sig i gennemsnit ti kilometer om dagen og var især aktiv omkring solopgang og solnedgang.

Det er forskere fra Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum, der har stået for at fange, mærke og overvåge ulven.

I løbet af de tre måneder iværksatte forskerne et forsøg, der skulle belyse, hvad der sker, når et menneske kommer tæt på en hvilende ulv. Forsøget blev kaldt et ”rødhætteeksperiment”.