Efterlyst for grove knivoverfald i Aarhus har meldt sig selv

Efter et farligt overfald med kniv på to unge mænd i Aarhus natten til lørdag har politiet søndag anholdt en 24-årig mand. Han troppede selv op på politigården.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den anholdte sigtes for forsøg på manddrab og for farlig vold mod de to ofre. Flere menes dog have deltaget i overfaldet, som skete på Langenæs Allé.