Ung flygtede ud i rapsmark efter råt overfald på ansat på institution

Her anbringes for eksempel unge, der er sigtet for kriminalitet. Hvis de er varetægtsfængslet, undgår de et almindeligt arresthus med voksne og placeres i stedet i en sikret institution. Men der er også andre unge, som er fjernet fra hjemmet.

Der er 16 sikrede pladser og fem såkaldt særligt sikrede pladser.

Nogle af de unge har kriminel adfærd og er udadreagerende, står der på Socialcenter Lillebælts hjemmeside. Her kan man også læse om psykiatriske problemstillinger og misbrug.

Sidste år blev der anmeldt 117 arbejdsulykker på institutionen, rapporterede Politiken for nylig.

Nogle af de ansatte har fortalt Arbejdstilsynet, at de dagligt eller ugentligt udsættes for fysisk eller psykisk vold. Det førte i januar til et såkaldt strakspåbud, har mediet berettet.