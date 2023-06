Ung blev anholdt i rapsmark efter overfald på ansat på institution

- Han blev anholdt i en rapsmark, hvor han lå og trykkede sig, siger vagtchef Lars Thede.

Den ansatte blev ifølge vagtchefen ”slået med en genstand”, men han ønsker ikke umiddelbart at gå i detaljer. Anholdelsen skete klokken 19.25 fredag aften.

Lørdag vil anklagemyndigheden stille den 17-årige for en dommer, der skal afgøre, om der er en begrundet mistanke, og hvad der skal ske med ham.

Egely er en del af Socialcenter Lillebælt og hører under Region Syddanmark.

Her anbringes for eksempel unge, der er sigtet for kriminalitet. Hvis de er varetægtsfængslet, undgår de et almindeligt arresthus med voksne og placeres i stedet i en sikret institution. Men der er også andre unge, som er fjernet fra hjemmet.