Politi fængsler 28-årig efter polsk mands død i Albertslund

- Efter de havde afgivet forklaringer, varetægtsfængslede retten en 28-årig mand i fire uger. Han er sigtet for vold med døden til følge. Anklagemyndigheden løslod de fire andre, oplyses det.

Alle fem personer blev fremstillet i et grundlovsforhør fredag aften. Retsmødet blev holdt for lukkede døre.

- Retsmødet blev afholdt for lukkede døre, og politiet kan derfor ikke kommentere sagen yderligere for nu, ud over at efterforskningen fortsætter, skriver anklagemyndigheden på Twitter.

De fem personer blev fremstillet fredag klokken 19.00 ved Retten i Glostrup.