Kartofler på Storebæltsbroen var en protestaktion

- Det, der går min klient på, er, at det er så svært for politikerne at forstå, at den del af vognmandsbranchen, der har med landbrug og fiskeri at gøre, som han repræsenterer, bliver særligt ramt af den nye lovgivning.

Det siger Troels Maglegaard, der er forsvarer for chaufføren til TV 2 Syd.

Torsdag aften erkendte den 57-årige over for TV 2, at det var en bevidst handling. Hans forsvarer skulle have kaldt sagen for politisk.

Chaufføren ønskede, at grundlovsforhøret skulle overværes af pressen.