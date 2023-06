55-årig støtte- og kontaktperson dømt for sex med 17-årig pige

Hun knyttede sig til ham, og han fik til opgave at hjælpe hende. Han var blandt andet med til psykologsamtaler med hende, hvor han skulle formidle kontakten mellem hende og psykologen.

Inden en skoleudflugt skete der noget, som han burde have reageret på.

- Hun har tidligere erklæret sin kærlighed til mig før den her studietur, sagde han i retten.

Men han følte en forpligtelse over for hende, forklarer han.

- Det at redde hende var en utroligt vigtig mission for mig. Bevidstheden om, at jeg var den eneste, der kunne hjælpe hende, gjorde, at det ikke var et spørgsmål om, at jeg kunne lade være.

Da han blev spurgt ind til overgrebene, blev han stille og rømmede sig. Tydeligt berørt af situationen.