- Det er en indikation på, at det er tørt derude, og at man skal være forsigtig, ellers får man besøg af os, og der er nok ikke altid det, man har lyst til, siger Bjarne Nigaard.

Indtil nu er der dog ikke noget, der indikerer, at det er nødvendigt at indføre et afbrændingsforbud nogen steder i landet, vurderer han.

- Vi er ikke der, hvor forbud er det næste skridt, men vi informerer og minder folk om, at vi er gode mennesker, og at vi skal hjælpe hinanden med at få styr på de her ting, siger han.

Sidst der blev indført et nationalt afbrændingsforbud var tilbage i 2018. Det skete efter en periode med tørt, blæsende og varmt vejr.

- Det har vi også nu, men perioden med høje temperaturer har slet ikke været så lang som i 2018, siger Bjarne Nigaard.