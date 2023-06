TikTok-manden idømmes forvaring for voldtægter og krænkelser

Desuden er han skyldig i en særlig grov voldtægt samt et groft overgreb mod en mindreårig.

Sagens ofre var ifølge tiltalen fra 12 år til 28 år.

Episoderne strækker sig over en periode fra 2011 til 2021.

Hos politiet begyndte sagen dog først i maj 2021, da en advokat kom med en anmeldelse på vegne af en gruppe på mere end 50 piger og kvinder.

Forinden havde en kvinde oprettet en facebookgruppe, som skulle samle hans ofre.

I alt er 23 kvinder kommet med deres forklaring i løbet af en lang række retsmøder.

Det var et enigt nævningeting, som afsagde dommen. Det skyldes, at han vurderes at være særdeles farlig for sine omgivelser.

Forvaring minder om fængsel på livstid. Det er de eneste former for frihedsberøvelse af ikke-utilregnelige personer, som er uden tidsbegrænsning.