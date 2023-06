To F-16-kampfly brød lydmuren over Jylland

Torsdag lød to store brag over Midt- og Vestjylland.

Årsagen var to F-16-kampfly, som brød lydmuren.

Det oplyser Forsvaret i en mail til TV Midtvest.

Den militære myndighed fortæller ifølge mediet, at der var tale om en særlig omstændighed.

- Luftfartsmyndighederne har torsdag eftermiddag haft grund til at tro, at der kunne være et problem på et civilt fly, som fløj på en rute vest for Jylland mod Norge, lyder det fra Forsvaret til TV Midtvest.