Landsret formilder dom fra drabsforsøg til grov vold

Overfaldet skete foran et rygeskur ved sygehuset i Herning, hvor det 21-årige offer var til behandling for en benskade.

Ved rygeskuret blev manden tildelt tre knivstik samt to knivsnit i ryggen og i lændeområdet samt et snitsår i det højre lår. Ud over det blev han slået og sparket.

Den 27-årige og den 21-årige - Hamsa Abdi Takal og Annas Asad Mohammed Warsame - blev desuden fundet skyldige i at have anskaffet sig en fuldautomatisk riffel og en machete.

Desuden blev de dømt for drabsforsøg, da de op til den 8. maj 2021 skulle have planlagt endnu et drabsforsøg på den 21-årige.