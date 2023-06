Bilister kørte for stærkt og vej bliver spærret i forbindelse med festival

46 bilister blev målt til at køre for stærkt, hvoraf de to kan se frem til et klip i kørekortet, mens seks bilister kørte så hurtigt, at de står til en betinget frakendelse af kørekortet. Vejarbejdet på Østjyske Motorvej forventes at vare nogle uger endnu, og Østjyllands Politi vil løbende foretage kontrol på strækningen. politiet opfordrer fortsat til, at man kører efter de tilladte hastigheder, så personalet ved vejarbejdet kan gå trygt og sikkert på arbejde uden risiko for at skulle blive påkørt med høj hastighed.