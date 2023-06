Anklager frafalder sigtelser i sag om drab på kvinde i Kolding

Efter at have været sigtet i et år for at have begået drab på en 22-årig kvinde i Kolding har en mand og en kvinde fået besked om, at de ikke vil blive stillet for retten.

Sigtelserne i sagen er frafaldet af anklagemyndigheden, oplyser Sydøstjyllands Politi torsdag i en pressemeddelelse.

Afgørelsen skyldes, at der ikke er tilstrækkeligt med beviser for, at den 22-årige døde på grund af strafbart forhold, fremgår det.