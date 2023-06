Det sker torsdag klokken 16.

Frederik Hald kan forud for retsmødet ikke oplyse, hvilke sigtelser der bliver gjort gældende i retten.

Tidligere torsdag har Fyns Politi imidlertid oplyst, at manden i første omgang blev sigtet for forsætligt at udsætte andres liv og førlighed for fare.

Det var et vidne på Storebæltsbroen, som ledte politiet på sporet af chaufføren. Vidnet så angiveligt, hvad der foregik på broen og fulgte efter lastbilen til Korsør, hvor politiet anholdt chaufføren.

Fyns Politi har ikke villet røbe, hvad vidnet har fortalt. Man vil ikke risikere, at eventuelle nye vidners forklaring vil blive påvirket.